Перес: тема статуса «второго номера» не поднималась при обсуждении контракта

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что в его новом контракте нет ни слова о статусе второго пилота команды.



«Контракт был подписан в пятницу перед Гран-при Монако. Мы не обсуждали статус «второго номера». В моём контракте нет ничего о том, что я должен финишировать вторым или что-то в таком духе. Эта тема вообще не поднималась.



Конечно, любой пилот хочет определённости, так что чем раньше подписано соглашение, тем лучше. Поддерживать стопроцентную форму от уикенда к уикенду требует большой энергии и сосредоточенности. Сезон только начался, так что случиться может что угодно. В нашем мире ситуация меняется очень быстро, так что за пару недель можно превратиться из героя в неудачника. Важно использовать свои шансы. Кто знает, когда будет подходящая возможность», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.