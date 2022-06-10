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Зайдль заявил, что «Макларен» не сможет уложиться в бюджетный лимит в сезоне-2022

Зайдль заявил, что «Макларен» не сможет уложиться в бюджетный лимит в сезоне-2022
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что команда не сумеет уложиться в лимит расходов в сезоне-2022.

«Учитывая все непредвиденные расходы, которые возникли, мы оказались в том положении, в котором никак не сможем уложиться в лимит расходов. Из-за неожиданного увеличения расходов, в основном на логистику, мы оказались в том же положении, что и другие команды, так что в этом году мы никак не сможем уложиться в лимит.

Надеюсь, что разговоры, которые сейчас ведутся с ФИА, Формулой-1 и другими командами, помогут нам найти решение, которое отвечает интересам развития спорта. Но я по-прежнему полностью поддерживаю решение ввести лимит расходов.

Это было необходимо для спорта, для Формулы-1, а также для всех нас как команд, чтобы получить финансовую устойчивость. Я не хочу вдаваться в подробности обсуждений, которые мы сейчас ведём. Сейчас самое главное в интересах спорта — найти решение, которое устроит всех, важно гарантировать, что принципы ограничения расходов не будут ослаблены или что-то в этом роде», — приводит слова Андреаса Зайдля RaceFans.

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