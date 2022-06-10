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Цунода — о продлении контракта Переса с «Ред Булл»: очевидно, я не скажу, что рад

Цунода — о продлении контракта Переса с «Ред Булл»: очевидно, я не скажу, что рад
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о подписании контракта между Серхио Пересом и основной командой австрийского концерна «Ред Булл» на два следующих сезона.

«Я сосредоточен на том, что я должен сделать сейчас. Я считаю, что Чеко полностью заслужил продление контракта и это место. Очевидно, я не скажу, что рад. Но «Ред Булл» и Альфа Таури» — близкие команды, а «Ред Булл» — команда, за которую мне сейчас было бы сложно выступать.

Я доволен «Альфа Таури», доволен командой, с которой я работаю. Я всё больше привыкаю к коллективу, у нас происходит всё больше общения. Сейчас мы смотрим в одном направлении, и это здорово. Я не думал о переходе в другую команду, даже не сказал бы, что много думал о «Ред Булл»! Я пока мало что слышал о следующем сезоне. Сейчас просто сосредоточен на том, что должен сделать сейчас, а именно — на том, чтобы взять как можно больше очков. Посмотрим», — приводит слова Юки Цуноды RacingNews365.

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