Риккардо уверен в полной поддержке со стороны «Макларена»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу своей ситуации в команде.
«Мы поговорили с Заком Брауном и сняли все вопросы. Думаю, к этому нечего добавить. Иногда, в том числе и по моей вине, мы позволяем прессе застать себя врасплох и не совсем точно выражаем мысли. Но у нас не вызывает никаких вопросов, что нужно продолжать двигаться вперёд.
У меня понятный контракт до конца следующего сезона. Я полон желания полностью исполнить его, о чём уже говорил. Сейчас речь идёт о том, чтобы выходить на трассу и показывать, на что я способен. Уверен, что у меня есть полная поддержка со стороны команды», — приводит слова Даниэля Риккардо RacingNews365.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, имея на счету 11 очков. Его напарник по команде, британец Ландо Норрис, занимает седьмую позицию с 48 баллами. Лидером рейтинга является Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.
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