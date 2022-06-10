Гасли: меня впечатлила скорость Алонсо в Баку

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.



«В основном дело в том, что мы проигрываем по максимальной скорости, потому что уступаем главным конкурентам по максимальной прижимной силе. Но как только мы приезжаем на трассы, где есть медленные повороты, где гораздо меньше зависим от прижимной силы и больше — от сцепления машины с трассой, то дела идут лучше. В Баку мы настроены оптимистично. Мы видели нашу скорость в Монако, в похожих поворотах второго сектора, и там мы смотрелись неплохо.



Мы в борьбе и не одиноки в ней. Стоит сказать, что меня впечатлил Алонсо. У «Альпин» есть скорость на прямых. «Мерседес» очень хорош. Норрис всегда отлично выступает в квалификациях. Думаю, в этой группе есть несколько машин, но и мы входим в этот список», — приводит слова Гасли Autosport.

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