Хэмилтон рассказал о неудачном эксперименте на пятничных тренировках в Баку

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана Формулы-1.
«Сложнейшее сегодня — это дельфинирование, когда мы достигали серьёзных скоростей в конце прямой и цепляли трассу днищем. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в предыдущей гонке. Во второй сессии мы попробовали на моей машине кое-что экспериментальное — ощущения не были отличными, но, по крайней мере, мы попробовали и получили ценные данные, которые сможем проработать. Вероятно, завтра мы вернёмся к оригинальным настройкам.
Я не могу назвать одну конкретную область, из-за которой мы уступаем лидерам 1,3 или 1,6 секунды. Похоже, мы много теряем на прямой, но нам нужно погрузиться в работу и найти решения», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
- 10 июня 2022
-
21:52
-
21:47
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
20:37
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:19
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:02
-
16:49
-
15:16
-
15:01
-
14:27
-
13:17
-
12:10
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:10
-
00:49
- 9 июня 2022
-
23:49
-
22:04
-
21:45
-
20:51
-
19:46
-
18:47
-
17:18