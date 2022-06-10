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Хэмилтон рассказал о неудачном эксперименте на пятничных тренировках в Баку

Хэмилтон рассказал о неудачном эксперименте на пятничных тренировках в Баку
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Сложнейшее сегодня — это дельфинирование, когда мы достигали серьёзных скоростей в конце прямой и цепляли трассу днищем. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в предыдущей гонке. Во второй сессии мы попробовали на моей машине кое-что экспериментальное — ощущения не были отличными, но, по крайней мере, мы попробовали и получили ценные данные, которые сможем проработать. Вероятно, завтра мы вернёмся к оригинальным настройкам.

Я не могу назвать одну конкретную область, из-за которой мы уступаем лидерам 1,3 или 1,6 секунды. Похоже, мы много теряем на прямой, но нам нужно погрузиться в работу и найти решения», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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