Хэмилтон рассказал о неудачном эксперименте на пятничных тренировках в Баку

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана Формулы-1.



«Сложнейшее сегодня — это дельфинирование, когда мы достигали серьёзных скоростей в конце прямой и цепляли трассу днищем. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в предыдущей гонке. Во второй сессии мы попробовали на моей машине кое-что экспериментальное — ощущения не были отличными, но, по крайней мере, мы попробовали и получили ценные данные, которые сможем проработать. Вероятно, завтра мы вернёмся к оригинальным настройкам.



Я не могу назвать одну конкретную область, из-за которой мы уступаем лидерам 1,3 или 1,6 секунды. Похоже, мы много теряем на прямой, но нам нужно погрузиться в работу и найти решения», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».