Мик Шумахер: мне впервые было некомфортно в машине физически

Пилот «Хааса» Мик Шумахер после завершения пятничных тренировок объяснил, что утечка охлаждающей жидкости в первой части свободных заездов была вызвана дельфинированием болида.



«Похоже, что проблемы с утечкой охлаждающей жидкости были связаны с сильным дельфинированием, которое проявилось на первом же круге. Из-за этого все наши планы пошли насмарку. Это был первый случай, когда я просто физически ощущал, что мне некомфортно в машине. Готовясь к следующим гонкам, стоит учитывать такие моменты.



Шины на этой трассе не так интенсивно изнашиваются, хотя, конечно, температура поверхности трассы высокая. Интересно всё проанализировать более детально, чем мы и займёмся в ходе подготовки к гонке», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.