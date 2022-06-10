Ферстаппен рассказал о скорости «Ред Булл» в Баку в сравнении с «Феррари»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.



«В целом это был неплохой день, мы смотримся достойно, но нужно уточнить ряд вещей. Мне немного не повезло с попытками на мягких шинах в первой и второй тренировках: было несколько жёлтых флагов, так что приходилось сбрасывать скорость.



Похоже, «Феррари» вновь весьма быстра на одном круге, а на длинных сериях всё выглядит более равным, что позитивно. Шины, похоже, работают хорошо уже после одного круга, что хорошо для уличной трассы.



Мы постарались починить DRS после первой тренировки. Во второй сессии всё было в порядке. Мои длинные серии прошли хорошо, я проехал аж три круга (смеётся)! Но в целом у нас должно быть достаточно информации, чтобы знать, как работать с шинами в этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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