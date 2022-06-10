Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Первый номер — тот, кто впереди». Хорнер ответил на критику Йоса Ферстаппена

«Первый номер — тот, кто впереди». Хорнер ответил на критику Йоса Ферстаппена
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на критику со стороны Йоса Ферстаппена.

«Отцы не бывают по-настоящему объективными. Вся информация, получаемая нами в ходе гонки в Монако, не была очевидной. Если бы Макс не заехал в боксы, то оказался бы, скорее всего, позади Джорджа Расселла. Йос Ферстаппен — самостоятельная личность, у него свои взгляды, это нормально. Реальность немного отличалась от его мнения. Но в этом нет никаких проблем.

Первый номер команды — тот, кто впереди. Всё просто. Вот почему мы позвали Серхио на пит-стоп. Макс, например, на том круге даже не смог бы сохранить позицию. Но для нас основное сражение происходит не между напарниками. Есть конкурентоспособная «Феррари» с двумя быстрыми пилотами. Стоит принять вызов как команде — «Феррари» в этом году очень сильна», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

«Ред Булл» нанёс удар по собственной молодёжи в Ф-1. Теперь увольнения почти неизбежны «Ред Булл» нанёс удар по собственной молодёжи в Ф-1. Теперь увольнения почти неизбежны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022