«Первый номер — тот, кто впереди». Хорнер ответил на критику Йоса Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на критику со стороны Йоса Ферстаппена.



«Отцы не бывают по-настоящему объективными. Вся информация, получаемая нами в ходе гонки в Монако, не была очевидной. Если бы Макс не заехал в боксы, то оказался бы, скорее всего, позади Джорджа Расселла. Йос Ферстаппен — самостоятельная личность, у него свои взгляды, это нормально. Реальность немного отличалась от его мнения. Но в этом нет никаких проблем.



Первый номер команды — тот, кто впереди. Всё просто. Вот почему мы позвали Серхио на пит-стоп. Макс, например, на том круге даже не смог бы сохранить позицию. Но для нас основное сражение происходит не между напарниками. Есть конкурентоспособная «Феррари» с двумя быстрыми пилотами. Стоит принять вызов как команде — «Феррари» в этом году очень сильна», — приводит слова Хорнера Sky Sports.