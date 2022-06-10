Сайнс рассказал о серьёзных проблемах во время практики Формулы-1 в Баку
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана Формулы-1.
«Это была интересная пятница, как и всегда здесь, в Баку. На первой практике был ряд сложностей: у меня было слишком много проблем с цеплянием трассы днищем и дельфинированием, из-за чего сессия получилась довольно некомфортной. Мы поработали в правильном направлении перед второй тренировкой, улучшим как конкурентоспособность, так и ощущения.
В целом вторая сессия прошла гладко, пусть даже я не сумел проехать полный быстрый круг на шинах «софт» из-за жёлтых флагов. Мы с нетерпением ждём ещё одного шага вперёд завтра и чистой квалификации», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».
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