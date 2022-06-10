Леклер признался, что сам вызвал потерю мощности мотора «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственные жалобы на потерю мощности двигателя во время второй тренировки Гран-при Азербайджана и подвёл итоги пятничных сессий.
«На самом деле никаких проблем с силовым блоком не было. Просто я забыл, что кое-что поменял, из-за чего потерял мощность. Но, в общем, ничего сумасшедшего.
Думаю, в воскресенье будет серьёзное сражение. У нас была в целом хорошая пятница. Думаю, мы довольно сильно прибавили между первой и второй тренировками, но нужно сделать ещё один шаг вперёд перед субботой.
При этом у меня было ощущение, что во второй тренировке никто не собрал идеального круга, в том числе и мы. Думаю, Макс и Карлос вообще не улучшили на софте, так что ещё остаётся много вопросов. Но есть позитив: уровень деградации шин был хорошим, гоночный темп был очень сильным, что хорошо», — приводит слова Леклера GPFans.
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