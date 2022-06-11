Шумахер: в этом году у меня есть гонщик, с которым я могу себя сравнивать

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, чем для него сезон-2022 Формулы-1 отличается от предыдущего.



«Конечно, ощущения разные. Сейчас у нас есть машина, на которой мы можем бороться за очки. Но кроме этого, у меня есть напарник, с которым я могу себя сравнивать, и мы можем подталкивать друг друга к тому, чтобы лучше работать и ехать быстрее. Это другой подход, но это похоже на то, что у меня было в Формуле-2, где, например, мой напарник очень хорошо начал сезон. Но затем всё полностью изменилось к концу сезона. Так что меня этот момент не напрягает, я просто постепенно добираюсь до своей цели», — приводит слова Мика Шумахера Motor Sport Magazine.

После семи гонок Мик не набрал ни одного очка в личном зачёте.