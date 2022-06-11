Формула-1 планирует провести Гран-при в Южной Африке в 2023 году

Руководство Формулы-1 стремится добавить Южную Африку в календарь чемпионата мира на следующий год и активно прорабатывает вопрос о проведении Гран-при в ЮАР в 2023 году, сообщает Daily Mail.



На следующей неделе руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали собирается посетить Южно-Африканскую Республику с краткосрочным визитом для обсуждения деталей. Если проведение Гран-при в 2023 году будет согласовано, то гонка пройдёт на автодроме Кьялами вместимостью 100 тыс. человек, который расположен в провинции Гаутенг, недалеко от Йоханнесбурга.



Отметим, что последняя гонка в рамках чемпионата мира на африканском континенте состоялась почти 30 лет назад. Африка не принимала Гран-при Формулы-1 с 1993 года.