Формула-1 планирует провести Гран-при в Южной Африке в 2023 году
Поделиться
Руководство Формулы-1 стремится добавить Южную Африку в календарь чемпионата мира на следующий год и активно прорабатывает вопрос о проведении Гран-при в ЮАР в 2023 году, сообщает Daily Mail.
На следующей неделе руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали собирается посетить Южно-Африканскую Республику с краткосрочным визитом для обсуждения деталей. Если проведение Гран-при в 2023 году будет согласовано, то гонка пройдёт на автодроме Кьялами вместимостью 100 тыс. человек, который расположен в провинции Гаутенг, недалеко от Йоханнесбурга.
Отметим, что последняя гонка в рамках чемпионата мира на африканском континенте состоялась почти 30 лет назад. Африка не принимала Гран-при Формулы-1 с 1993 года.
Новость по темеЛеклер стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Азербайджана, Ферстаппен — третий
Комментарии
- 11 июня 2022
-
00:50
-
00:36
-
00:04
- 10 июня 2022
-
23:59
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
21:52
-
21:47
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
20:37
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:19
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:02
-
16:49
-
15:16
-
15:01
-
14:27
-
13:17
-
12:10
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:10
Партнерский контент