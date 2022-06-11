Ральф Шумахер: в высшей степени авторитарный стиль Штайнера затрудняет работу пилотов

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер подверг критике руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера за его стиль общения с пилотами команды.



«Стиль Штайнера затрудняет работу пилотов. У него в высшей степени авторитарный стиль руководства, который я знаю еще с тех времён, когда сам выступал в Формуле-1. Но сегодня такой подход уже не современен.



Фрэнк Уильямс в своё время также разжигал конфликты, а не способствовал установлению командного духа и гармонии. Он считал, что гонщики показывают лучшие результаты, когда ненавидят друг друга. Подобно Штайнеру, он также сначала общался с прессой, чтобы таким образом оказывать давление на пилота. Но я, как и мои товарищи по команде добились бы ещё лучших результатов, если бы было больше сплочённости. Вот что я скажу. Потому что все эти психологические игры попросту расходовали напрасно энергию», — приводит слова Ральфа F1-Insider.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: