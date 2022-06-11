Льюис Хэмилтон: я не задержусь здесь надолго, но я думаю о молодом поколении

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес», поделился мнением о возможных ограничениях заработной платы гонщиков Формулы-1.



«Команды сейчас зарабатывают больше денег, чем когда-либо прежде. Обороты сильно выросли. И во многом это стало возможным за счёт нас. Я не задержусь здесь надолго, но я думаю о молодом поколении и не считаю, что их нужно ограничивать», — приводит слова Хэмилтона The-Race.



Напомним, Формула-1 ввела лимит бюджета в начале сезона-2021, первоначально ограничив команды в расходах на $ 145 млн в год. Эта цифра снизилась до $ 140 млн в 2022 году и должна снизиться ещё на $ 5 млн в следующем году. Впоследствии появились разговоры и о возможном введении ограничений на зарплаты пилотов.

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