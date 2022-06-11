Алонсо: сегодня мы кажемся быстрыми, но посмотрим, что будет завтра

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана и сравнил гонку в Баку с предыдущими этапами.



«Как правило, на уличных трассах, например в Монако или Сингапуре, все стараются использовать прижимную силу по максимуму. Тогда квалификации отдают приоритет. В Баку все готовятся к воскресенью. Возможно, низкая прижимная сила — правильный путь для этой трассы. Правда машина теряет цепкость на поворотах и можно допустить ошибку. Сегодня мы кажется быстрыми, у нас хорошая скорость на прямых, но посмотрим, что будет завтра», — цитирует Алонсо официальный сайт Формулы-1.



На первых двух практиках в Баку Алонсо показал четвёртый и пятый результаты, соответственно. В общем зачёте испанский пилот набрал 10 очков и располагается на 13-м месте.

Новость по теме Гасли: меня впечатлила скорость Алонсо в Баку