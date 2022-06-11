Р. Шумахер назвал руководителей команд, под руководством которых Мик набрал бы первые очки

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его племянник, гонщик «Хааса» Мик Шумахер, уже набрал бы первые очки в Формуле-1, если бы он выступал в команде с такими руководителями, ка Франц Тост или Андреас Зайдль.



«Хотя кризис с Риккардо также выходил в публичную плоскость, никогда не возникало ощущения, что команда, возглавляемая Андреасом Зайдлем, не делает всё возможное, чтобы выйти из него вместе.



Теперь по Цуноде: у него тоже были некоторые проблемы в начале прошлого сезона.

Тогда руководитель «Альфа Таури» Франц Тост лично позаботился об этой ситуации. В результате у него есть все шансы раскрыть свой талант в этом сезоне, и теперь он даже может рассчитывать на то, чтобы стать серьёзным кандидатом на место рядом с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл» в течение следующих трёх лет.



Вот почему я могу легко представить, что у Мика уже были бы очки, если бы он выступал под руководством таких руководителей, как Франц Тост или Андреас Зайдль», — приводит слова Ральфа F1-Insider.

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