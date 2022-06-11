Тото Вольф — о лимите зарплат для пилотов: разговоры о $ 30-40 миллионах неадекватны

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможное ограничение зарплат пилотов Формулы-1.
«Безусловно, сейчас это очень спорная тема. Мы столкнулись со сложной ситуацией. Формула-1 процветает, зарабатывает больше денег, но у команд есть ограничения расходов. У нас $ 140 миллионов на 1000 человек. Мы даже не в состоянии покрыть инфляцию, а разговоры о зарплате в $ 30-40 миллионов неадекватны. Очевидно, будь я пилотом, то говорил бы то же самое, что и они сейчас. Но в качестве примера есть лиги в США, которые ввели потолок зарплат и это работает», — приводит слова Вольфа The Race.
Ранее сообщалось, что руководители команд Формулы-1 договорились о введении лимита зарплат для пилотов с 2023 года. Максимальная сумма на двух гонщиков будет достигать $ 30 миллионов в год.
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