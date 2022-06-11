Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф — о лимите зарплат для пилотов: разговоры о $ 30-40 миллионах неадекватны

Тото Вольф — о лимите зарплат для пилотов: разговоры о $ 30-40 миллионах неадекватны
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможное ограничение зарплат пилотов Формулы-1.

«Безусловно, сейчас это очень спорная тема. Мы столкнулись со сложной ситуацией. Формула-1 процветает, зарабатывает больше денег, но у команд есть ограничения расходов. У нас $ 140 миллионов на 1000 человек. Мы даже не в состоянии покрыть инфляцию, а разговоры о зарплате в $ 30-40 миллионов неадекватны. Очевидно, будь я пилотом, то говорил бы то же самое, что и они сейчас. Но в качестве примера есть лиги в США, которые ввели потолок зарплат и это работает», — приводит слова Вольфа The Race.

Ранее сообщалось, что руководители команд Формулы-1 договорились о введении лимита зарплат для пилотов с 2023 года. Максимальная сумма на двух гонщиков будет достигать $ 30 миллионов в год.

Новость по теме
Тото Вольф на примере «Мерседеса» объяснил необходимость повышения лимита бюджета
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022