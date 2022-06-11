«Будто привязан парашют». Пилоты «Мерседеса» пошутили о скорости своей команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда в первых двух практиках Гран-при Азербайджана. Немецкий гоночный коллектив проигрывал конкурентам в максимальной скорости на прямых, из-за чего, по словам Вольфа, пилоты команды шутили, будто к болиду привязан парашют.
«Машина была слишком медленна. Наши пилоты даже шутили, что к болиду будто бы привязан парашют. Так что это наряду с козлением является тем, что продолжает нас беспокоить здесь. Проблемы есть и у других команд, и они у них даже хуже, в частности у «Феррари». Но у них они встречаются на других участках трассы. В нашем же случае страдает аэродинамика — как итог, мы теряем скорость на прямой и медленнее проходим круг. Речь может идти о нескольких десятых, а в пятницу мы проигрывали целую секунду на прямых «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова Вольфа Motorsport.
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