Бинотто: займёмся надёжностью двигателей в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал сложности команды с надёжностью двигателей.



«Обеспечить надёжность — всегда вызов, особенно когда речь идёт о силовой установке. Перед сезоном наше моторное отделение проделало невероятную работу по улучшению показателя мощности. Разумеется, это не могло не повлиять на риски, связанные с надёжностью двигателя.



Старт сезона прошёл великолепно. В последних гонках у нас случались проблемы: у Шарля – в Испании, у наших клиентов – в Монако. Всегда есть опасения, и я не думаю, что с таким можно справиться достаточно быстро, например, за одну гонку. Но наша команда достаточно сильна и постарается обеспечить надёжность на ближайших этапах чемпионата. Мы защищены в вопросе износа двигателей, а всеми опасениями займёмся в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — приводит слова Маттиа Бинотто The Race.