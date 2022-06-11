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Албон призвал наказать Алонсо, обвинив его в специальной порче кругов соперникам

Албон призвал наказать Алонсо, обвинив его в специальной порче кругов соперникам
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Пилот «Уильямса» Александер Албон остался недоволен поведением гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо в концовке первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана.

«Алонсо должен быть наказан. Должен! Это смешно. Он делал так на протяжении всего круга! Он намеренно ехал медленно. Он очень рано тормозил, а затем просто вылетел с трассы», — сказал Александер Албон в радиопереговорах с командой по завершении первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана.

Напомним, в концовке первого сегмента над трассой появились красные флаги из-за аварии Лэнса Стролла. На момент рестарта до окончания сессии оставалось две с половиной минуты при среднем круге в 1.43. Это вызвало небольшой коллапс среди тех, кто выехал на трассу последними, поскольку все пилоты старались успеть уйти на быстрый круг до окончания таймера.

Александер Албон по итогам первой части квалификации остался 17-м и не прошёл в следующий сегмент.

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