Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — седьмой

В Баку завершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул напарник Переса по «Ред Булл», лидер чемпионата Макс Ферстаппен.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,359.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,282.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,347.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,455.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,353.

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,486.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,565.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,697.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,732.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,814.



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.43,398.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.43,574.

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.43,585.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.43,790.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,444.



Не прошли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,643.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.44,719.

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.45,367.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.45,371.

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.45,775.