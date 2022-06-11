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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — седьмой

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — седьмой
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В Баку завершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул напарник Переса по «Ред Булл», лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,359.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,282.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,347.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,455.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,353.
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,486.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,565.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,697.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,732.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,814.

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.43,398.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.43,574.
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.43,585.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.43,790.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,444.

Не прошли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,643.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.44,719.
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.45,367.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.45,371.
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1.45,775.

Формула-1 2022. Этап 8, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
11 июня 2022, суббота. 17:15 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:41.359
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.282
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.347
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