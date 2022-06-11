Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана.
«Ощущения отличные. Конечно, всегда здорово оказаться на поуле, но этой победы я не ждал. В первом и втором сегментах не казалось, что мы быстрее соперников, но в заключительной попытке всё сложилось и я смог проехать хороший круг. Я невероятно рад.
Сейчас я с нетерпением жду гонку. Здесь очень важно правильно поработать с шинами. В Барселоне и Монако мы хорошо с этим справились. Мы смогли сделать шаг вперёд по гоночному темпу с тех пор, как привезли обновления. Завтра посмотрим, сработает ли это на трассе в Баку», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.
Компанию Леклеру на первом ряду стартовой решётки в воскресной гонке составит Серхио Перес.
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