Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана.



«Ощущения отличные. Конечно, всегда здорово оказаться на поуле, но этой победы я не ждал. В первом и втором сегментах не казалось, что мы быстрее соперников, но в заключительной попытке всё сложилось и я смог проехать хороший круг. Я невероятно рад.



Сейчас я с нетерпением жду гонку. Здесь очень важно правильно поработать с шинами. В Барселоне и Монако мы хорошо с этим справились. Мы смогли сделать шаг вперёд по гоночному темпу с тех пор, как привезли обновления. Завтра посмотрим, сработает ли это на трассе в Баку», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Компанию Леклеру на первом ряду стартовой решётки в воскресной гонке составит Серхио Перес.