Перес: мы не смогли вовремя завести машину из-за проблем с двигателем
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он занял вторую позицию.
«Атаковать на максимуме нужно начинать, когда стартует третий сегмент квалификации. Я пару раз задевал стену, по счастью, мы справились, а это здесь самое главное. Квалификация сложилась неидеальным образом, просто потому что у нас возникла проблема с двигателем и нам не удалось вовремя завести машину. В итоге я оказался на трассе в одиночестве.
Завтра нас ждёт длинная гонка, нам нужно будет постараться оказаться в группе лидеров. Здесь в любой момент можно совершить ошибку, и всё может измениться», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал Шарль Леклер.
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