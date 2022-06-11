Перес: мы не смогли вовремя завести машину из-за проблем с двигателем

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он занял вторую позицию.



«Атаковать на максимуме нужно начинать, когда стартует третий сегмент квалификации. Я пару раз задевал стену, по счастью, мы справились, а это здесь самое главное. Квалификация сложилась неидеальным образом, просто потому что у нас возникла проблема с двигателем и нам не удалось вовремя завести машину. В итоге я оказался на трассе в одиночестве.



Завтра нас ждёт длинная гонка, нам нужно будет постараться оказаться в группе лидеров. Здесь в любой момент можно совершить ошибку, и всё может измениться», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал Шарль Леклер.