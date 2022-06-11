Хэмилтон отреагировал на то, что его вызвали к стюардам после квалификации ГП Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, возникшую во втором сегменте квалификации, в которой он слишком сильно замедлился на прогревочном круге. После завершения сессии Льюис получил вызов к стюардам за этот инцидент, ему может грозить штраф.
«На самом деле меня это не беспокоит. Во-первых, я был вне траектории и в пределах своей дельты, как и требуется. Я был не ниже необходимой скорости на том круге и вне пределов траектории, так что никого не сдерживал. Я пытался получить слипстрим, потому что мы достаточно медленные на прямой, но ребята позади не захотели проезжать вперёд. После этого я бросил эту идею и просто отправился на свой круг», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
Помимо Хэмилтона, по той же причине к стюардам был вызван пилот «Макларена» Ландо Норрис, который и оказался в этой ситуации на трассе прямо позади Хэмилтона.
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