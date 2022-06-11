Сайнс прокомментировал ошибку, лишившую его шанса побороться за поул-позишен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он оказался лишь четвёртым. Испанец допустил ошибку на второй попытке в третьем сегменте квалификации, которая не позволила ему улучшить своё первоначальное время.



«Жаль, пусть мы и смогли сильно прибавить в ходе дня. Я чувствовал, что сражаюсь за поул. На последних Гран-при, особенно в Монако, такого ощущения не было, так что это прогресс. Так случается, когда пилотируешь на пределе. Иногда ты оказываешься первым, а иногда переходишь грань. Тем не менее вся борьба впереди. Здесь не так важна позиция на старте, так что мы будем атаковать», — приводит слова Сайнса Sky Sports.



Поул по итогам квалификации завоевал напарник Сайнса Шарль Леклер.