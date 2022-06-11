Алонсо ответил на обвинения Албона в преднамеренной порче кругов соперникам

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо опроверг предположения гонщика «Уильямса» Александера Албона о том, что испанец в концовке первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана специально ехал медленно, чтобы испортить круги соперникам, а затем сошёл с трассы по тактическим соображениям.



Алонсо ответил, что с пониманием относится к разочарованию Албона, но подчеркнул, что любые обвинения в его преднамеренном сходе являются необоснованными. Испанский гонщик добавил, что у него сзади было много блокировок и сильный перегрев тормозов.



«Мои тормоза дымились, даже когда я остановился в боксах», – признался гонщик «Альпин».



Алонсо также обратил внимание на то, что позже Себастьян Феттель врезался в барьер на повороте, что, по его словам, служит примером того, насколько легко было допустить ошибку и какими могли быть последствия, если бы он вовремя не сдал назад и не сошёл с трассы.



«Все жалуются, когда появляется жёлтый флаг, но не думаю, что сегодня этот поворот был простым. Да, я промахнулся в поворот на старой резине. Себастьян [Феттель] попытался повернуть и задел стену. «Макларены» не смогли вписаться в поворот, а затем заехали в карман безопасности, как и я. Полагаю, что все испытали большое разочарование в конце первого сегмента, когда на протяжении двух с половиной минут большая группа из 15 машин пыталась уйти на боевой круг. Я понимаю их разочарование, но это была ошибка, которую может допустить каждый», – приводит слова Алонсо The Race.



Напомним, в концовке первого сегмента над трассой появились красные флаги из-за аварии Лэнса Стролла. На момент рестарта до окончания сессии оставалось две с половиной минуты при среднем круге в 1.43. Это вызвало небольшой коллапс среди тех, кто выехал на трассу последними, поскольку все пилоты старались успеть уйти на быстрый круг до окончания таймера.



На момент появления красного флага Алонсо занимал 11-е место и финишировал с таким же результатом. Албон по итогам первой части квалификации остался 17-м и не прошёл в следующий сегмент.

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