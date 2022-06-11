Льюис Хэмилтон избежал штрафа в квалификации Гран-при Азербайджана

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа по итогам квалификации в Баку. Хэмилтон был вызван к стюардам из-за того, что слишком замедлился на прогревочном круге во втором сегменте квалификации, однако стюарды не усмотрели в этом нарушения правил.



Хэмилтон, несмотря на то что был медленным на одном из участков трассы, пытаясь пропустить вперёд пилота «Макларена» Ландо Норриса, соблюдал необходимую дельту времени, а учитывая то, что все пилоты позади были на прогревочном круге, британец не помешал никому из соперников. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды приняли решение не наказывать Льюиса.



Напомним, по итогам квалификации Хэмилтон стал седьмым. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.