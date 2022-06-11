Мик Шумахер прокомментировал худший квалификационный результат в сезоне

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он стал последним.



«Мы знали, что борьба в квалификации будет плотной, так что очень жаль, что нам не удалось проехать финальный быстрый круг. Я считаю, что у нас был потенциал. Я ехал позади Лэнса Стролла, так что его ошибка стоила мне попытки, в итоге у меня на счету остался только тот круг, который я прошёл в первой попытке. Есть ощущение, будто гонка уже стартовала, но мы выступаем в Баку, а это означает, что у нас будет много возможностей. Впереди нас ждёт сложная, но, надеюсь, интересная гонка», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.



Для Мика этот квалификационный результат стал худшим в сезоне — он впервые за восемь этапов чемпионата мира оказался на последней строчке в квалификации.