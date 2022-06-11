Вольф объяснил, почему Хэмилтон уступает Расселлу в Баку

Босс «Мерседеса» Тото Вольф объяснил серию поражений Льюиса Хэмилтона от партнёра по команде Джорджа Расселла в квалификациях Гран-при Формулы-1 экспериментами, которые «идут не так».



Вольф рассказал, что «Мерседес» продолжает бороться с проблемами с дельфинированием, которые до этого преследовали их машину в текущем сезоне. По словам руководителя команды, Хэмилтон использовал экспериментальные настройки, которые не сработали, что стоило британскому гонщику потери темпа.



«Льюис тестировал экспериментальные детали машины. На его болиде было использовано другое решение с днищем, которое не сработало. Машина сильно дельфинировала, настолько, что это становилось опасным, из-за чего он не мог добиться нужной производительности. Так что да, в случае с Льюисом мы использовали другую спецификацию.



Думаю, слишком рано пытаться выявлять закономерности, потому что я знаю внутреннюю кухню и вижу, что в одной сессии быстрее один гонщик, в другой быстрее второй. Поскольку машина находится на грани, каждая ошибка при экспериментах с болидом может стоить две-три десятые секунды на круге. В последних двух или трёх гонках неудачные эксперименты преследовали именно Льюиса, а не Джорджа», – приводит Crash слова Вольфа.



Расселл снова показал лучший результат в команде по итогам квалификации в Баку, финишировав пятым и опередив семикратного чемпиона мира Хэмилтона на две позиции и 0,212 секунды. Это уже третья гонка подряд, в которой второй номер «Мерседеса» обходит семикратного чемпиона мира.

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