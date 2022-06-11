Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл признался в любви к «Ладе»

Чемпион мира 1996 года, бывший гонщик Формулы-1 Деймон Хилл признался в любви к советскому автопрому.



«Мне нравятся «Лады». В Баку есть «Лады». У меня был Fiat 124 Special. Автомобиль, у которого формы автомобиля», — написал Деймон Хилл в своих социальных сетях.



Хилл — не единственный представитель Формулы-1, имеющий отношение к «Ладам», — первой машиной чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена также была «Лада».



Напомним, Гран-при Азербайджана проходит на трассе в Баку с 10 по 12 июня 2022 года. По итогам квалификации, которая состоялась сегодня, 11 июня, поул-позицию завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Компанию на первом ряду на старте завтрашней гонки ему составит гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.