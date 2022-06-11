Стролл объяснил аварию в квалификации Гран-при Азербайджана
Поделиться
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал свою аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана.
«Я расстроен таким окончанием квалификации. После блокировки шин в седьмом повороте машина вела себя нормально, времени до конца сессии оставалось немного, так что я решил проехать ещё один быстрый круг. Думаю, я слишком поздно затормозил во втором повороте, на чём всё и закончилось.
Обидно, что я не смог добиться большего, но в Баку можно обгонять, мы не раз видели, что на этой трассе может произойти всё что угодно, так что завтра я буду бороться», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации в Баку завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
20:57
-
20:51
-
20:38
-
20:38
-
20:11
-
19:58
-
19:48
-
19:24
-
18:29
-
18:02
-
17:51
-
17:36
-
17:03
-
15:43
-
15:16
-
15:15
-
14:30
-
14:17
-
13:33
-
12:42
-
11:55
-
11:36
-
10:47
-
10:00
-
09:57
-
00:50
-
00:36
-
00:04
- 10 июня 2022
-
23:59
-
23:08
-
23:02
Партнерский контент