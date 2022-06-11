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Стролл объяснил аварию в квалификации Гран-при Азербайджана

Стролл объяснил аварию в квалификации Гран-при Азербайджана
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал свою аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана.

«Я расстроен таким окончанием квалификации. После блокировки шин в седьмом повороте машина вела себя нормально, времени до конца сессии оставалось немного, так что я решил проехать ещё один быстрый круг. Думаю, я слишком поздно затормозил во втором повороте, на чём всё и закончилось.

Обидно, что я не смог добиться большего, но в Баку можно обгонять, мы не раз видели, что на этой трассе может произойти всё что угодно, так что завтра я буду бороться», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации в Баку завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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