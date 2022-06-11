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Хэмилтон: едем более-менее быстро, только уменьшая дорожный просвет

Хэмилтон: едем более-менее быстро, только уменьшая дорожный просвет
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он показал седьмой результат.

«Есть много причин с нетерпением ждать завтрашнего дня. В Баку гонки всегда сложные и хаотичные, случиться может что угодно. Квалификация выдалась трудной, потому что нам пришлось постоянно атаковать. У нас очень небольшое рабочее окно машины, так что мы не можем делать то, что хотим. Мы вносим множество изменений, но по-прежнему страдаем от дельфинирования, которое сильно снижает производительность.

Мы едем более-менее быстро, только уменьшая дорожный просвет. Мы вынуждены уменьшать клиренс по максимуму, но машина продолжает подпрыгивать, из-за чего страдают наши тела. Но мы всё ещё здесь! Пока мы достаточно медленные на прямых, что может стать проблемой завтра в гонке.

Мы собираемся выложиться по максимуму, надеюсь, что наш гоночный темп окажется неплохим», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

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