Анна Щербакова — о посещении Гран-при Формулы-1: от таких гонок дух захватывает

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась впечатлениями от посещения субботней программы Гран-при Азербайджана, в рамках которой состоялись гонка Формулы-2 и квалификация Формулы-1.
«Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом. Теперь ещё больше не терпится прокатиться за рулём. Но пока «гоняю» только под чутким контролем инструктора и с буквой «У» на крыше», — написала Щербакова в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Анны Щербаковой
Напомним, победу по итогам квалификации Формулы-1 одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Компанию на первом ряду стартовой решётки в завтрашней гонке ему составит Серхио Перес из «Ред Булл». Лидер чемпионата Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал третьим.
- 11 июня 2022
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