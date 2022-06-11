В «Феррари» обеспокоены назначением на пост генсека ФИА бывшей сотрудницы «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что у него вызывает беспокойство назначение Шайлы-Энн Рао на пост генерального секретаря ФИА. Рао последние три с половиной года была юристом «Мерседеса», а затем – специальным советником Тото Вольфа.
«Конечно, нам нравилось работать с Петером Байером. Он всегда занимал твёрдую позицию и был справедлив в отношении команд. Никто не сомневался в его компетенции и опыте. Сейчас в ФИА происходит реорганизация, потому что новый президент набирает свою команду. Мы уважаем его решение и поддерживаем новые назначения, однако назначение Шайлы-Энн Рао вызывает у нас беспокойство.
Она большой профессионал, я не сомневаюсь, что она может успешно выполнять свою работу. У нас есть беспокойство на её счёт, но это только беспокойство. Только от них будет зависеть отсутствие конфликта интересов и корректное поведение. Президент ФИА должен это гарантировать. И я уверен, что они это смогут сделать. Такое назначение вызывает у нас беспокойство, но я уверен, что своими решениями они опровергнут наши опасения», — приводит слова Бинотто RaceFans.
- 11 июня 2022
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