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Бинотто: в этом сезоне пока не было последовательности в принятии решений судьями

Бинотто: в этом сезоне пока не было последовательности в принятии решений судьями
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что дирекция гонки в первых Гран-при 2022 года принимала непоследовательные решения.

Напомним, на Гран-при Монако «Феррари» подала протест на пилотов «Ред Булл» за заезд на белую линию при выезде с пит-лейна, однако в ФИА отклонили претензии итальянской команды.

«Конечно, у гоночных директоров непростая работа. Этим ребятам нужно больше опыта, и это не то, чему можно легко научиться с первой гонки. Если посмотреть на начало сезона, то, конечно, «Феррари» не может быть полностью довольна. Думаю, достаточно часто решения судей ставили нас в невыгодное положение.

Думаю, для того, чтобы дирекция гонки стала лучше, мы должны им помочь. Должно быть сотрудничество между командами и директорами гонок. Пока в этом сезоне не было последовательности в принятии решений. Думаю, нет смысла это отрицать. Но это непростая работа. Так что это займёт некоторое время», — приводит слова Маттиа Бинотто RaceFans.

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