Феттель на ГП Азербайджана появился в футболе с надписью «друзья» и «мир» на русском. Фото

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вчера, 11 июня, перед Гран-при Азербайджана появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир». Кроме того, Феттель проехался по паддоку на велосипеде с радужным символом и сине-жёлтом напульсником.

Телеграм-канал фотографа Евгения Сафронова

Напомним, сегодня состоится гонка Гран-при Азербайджана. Начало заезда запланировано на 14:00 по московскому времени. С поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат во вчерашней квалификации показал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул напарник Переса по «Ред Булл», лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Ранее Феттель предложил альтернативный вариант возможному принятию лимита зарплат гонщиков Формулы-1.

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