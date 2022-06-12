Гоночный директор «Феррари»: в Баку многое решится за счёт стратегии

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес прокомментировал результаты квалификации Гран-при Азербайджана, поделился мнением о перспективах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в предстоящей гонке и рассказал о соперничестве с «Ред Булл».



«Шарль проехал великолепный круг, он отлично проявил себя. Мы начинаем привыкать к этому, ведь уже несколько раз видели от него такие потрясающие круги. С учётом соперничества с «Ред Булл» борьба вновь получилась очень плотной. Жаль, что так вышло с Карлосом, ведь он тоже очень хорошо себя проявлял. Однако когда дистанция столь мала, порой так случается. Он знал, что должен проявить себя во второй попытке в третьем сегменте и попытался сделать это.



Что касается противостояния с «Ред Булл», то, конечно, нам бы хотелось доминировать на каждой трассе. Ладно, шутки в сторону, на самом деле мы видим отличную битву. Почти на каждой трассе отрыв составляет 0,1 секунды. Мы также знаем, что соперники из «Ред Булл» очень сильны в гонках. Полагаем, что они смогут оказать на нас значительное давление. Завтра всё будет иначе, погодные условия будут другими, станет намного теплее. При этом трасса в Баку – не то место, где завоевание поула является определяющим фактором. Мы ждём отличное сражение. Вероятно, многое решится за счёт стратегии», – приводит слова Мекьеса GP Fans.

Восьмая гонка Формулы-1 сезона-2022 Гран-при Азербайджана пройдёт сегодня, 12 июня, на городской трассе в Баку. Начало заезда – в 14:00 мск.