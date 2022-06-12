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Хаугер выиграл основную гонку Формулы-2 в Азербайджане после аварии лидировавшего Випса

Хаугер выиграл основную гонку Формулы-2 в Азербайджане после аварии лидировавшего Випса
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Норвежский пилот Деннис Хаугер одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал представитель США Логан Сарджент. Тройку сильнейших замкнул бразильский гонщик Фелипе Другович.

Отметим, что воспитанник «Ред Булл» Юри Випс лидировал в гонке, но разбил машину, после чего заезд финишировал за сейфти-каром.

Формула-2. Азербайджан. Основная гонка:

1. Деннис Хаугер (Prema Racing) — 26 кругов.
2. Логан Сарджент (Carlin) +0,4.
3. Фелипе Другович (MP Motorsport) +0,9.
4. Джехан Дарувала (Prema Racing) +1,6.
5. Рихард Версхор (Trident) +2,7.
6. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +2,9.
7. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +3,1.
8. Марино Сато (UNI-Virtuosi Racing) +4,7.
9. Ральф Бошунг (Campos Racing) +4,9.
10. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +5,2.

Формула-2 2022. Этап 6, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка 2 (26 кругов)
12 июня 2022, воскресенье. 10:10 МСК
Окончено
1
Деннис Хаугер
Prema Racing
1:03:29.334
2
Логан Сарджент
Carlin
+0.492
3
Фелипе Другович
MP Motorsport
+0.946
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