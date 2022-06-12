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Норрис — о ситуации на ГП Азербайджана: на месте Хэмилтона я поступил бы точно так же

Норрис — о ситуации на ГП Азербайджана: на месте Хэмилтона я поступил бы точно так же
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о ситуации, которая возникла во втором сегменте квалификации Гран-при Азербайджана, когда гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон слишком сильно замедлился на прогревочном круге. После завершения сессии Хэмилтон получил вызов к стюардам. Норриса, который был на трассе позади Льюиса, также и по той же причине вызвали к стюардам.

«Это было необходимо. Льюис хотел получить слипстрим, я его тоже хотел. Поэтому я не желал его обгонять. Но в его действиях не было ничего плохого, это просто гонка. Каждый понимает, что здесь такое иногда случается. На его месте я поступил бы точно так же», — приводит слова Норриса Formel1.de.

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