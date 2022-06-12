Актёр Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана»

Ирландско-немецкий актёр Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
На исходе восьмого часа гонки в одном из поворотов Фассбендер за рулём Porsche 911 команды Proton Competition столкнулся с Ferrari 488 Винсана Абриля из AF Corse. Оба автомобиля получили повреждения, однако сумели добраться до боксов. Спустя некоторое время они вернулись на трассу.
Судьи признали виновным в аварии соперника актера.
Фассбендер получил известность благодаря франшизе «Люди Икс» и фильму «Бесславные ублюдки». 45-летний актер дважды номинирован на премию «Оскар».
«24 часа Ле-Мана» проводится ежегодно с 1923 года. Гонка стала дебютной для Фассбендера. В состав экипажа актёра также входят австралиец Мэтт Кэмпбелл и канадец Захари Робишон.
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