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Кристиан Хорнер высказался о том, как победить «Феррари» на Гран-при Азербайджана

Кристиан Хорнер высказался о том, как победить «Феррари» на Гран-при Азербайджана
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что пилоты его команды должны действовать сообща, чтобы победить «Феррари» в гонке Гран-при Азербайджана.

«Мы должны действовать здесь как настоящая команда против «Феррари». После квалификации все оказались так близко друг к другу: что-то типа сэндвича. Сейчас больше чем когда-либо нам придётся действовать сообща, чтобы победить их», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на F1TV.

Начало гонки в Баку запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2022. Онлайн-трансляция гонки.

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