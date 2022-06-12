Макс Ферстаппен высказался о пилотировании на городских трассах
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Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о пилотировании на городских трассах, а также высказался о нынешнем болиде команды.
«На городских трассах важно, чтобы машина могла поворачивать очень быстро, но в данный момент я просто не могу найти хороший баланс между передней и задней частями болида. Является ли нынешнее авто самым сложным в управлении за время карьеры? Да, или, по крайней мере, с новой машиной очень трудно сразу работать в правильном направлении. Безусловно, болид построен несколько по-другому и отличается от тех, что были раньше», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.
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