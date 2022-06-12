Команды Формулы-1 отклонили изменение правил, призванное исключить риск дельфинирования

Вопросы физического воздействия и рисков, связанных с постоянным дельфинированием, стали главной темой обсуждения во время уикенда Гран-при Азербайджана и были подняты на брифинге пилотов Формулы-1, сообщает Autosport.
Директор Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл напрямую попросил FIA разобраться в этой проблеме, поскольку он обеспокоен последствиями для безопасности, которые возникают из-за чрезмерной тряски болида на высоких скоростях.
«Думаю, большая авария – лишь вопрос времени. Многие из нас с трудом удерживают машину на прямой из-за кочек», – накануне заявил британец.
Опасения Расселла разделяют многие гонщики, но не все команды считают необходимым в краткосрочной перспективе предпринимать радикальные действия, поскольку проблема актуальна не для всех болидов.
Выяснилось, что в прошлом году во время обсуждения прогресса в разработке автомобилей 2022 года было выдвинуто предложение о нововведениях, которое позволило бы исключить риск дельфинирования.
Однако инициатива, которая предположительно включала в себя ряд технических мер и предписывала минимальную высоту подъёма машины для минимизации риска дельфинирования, не получила необходимой поддержки, поэтому была отклонена.
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