Шарль Леклер сошёл с гонки Гран-при Азербайджана

В настоящее время в Баку проходит гонка восьмого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти с дистанции из-за поломки мотора, случившейся на прямой в конце 21-го круга. В тот момент Леклер лидировал в гонке.
Напомним, после семи первых этапов Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона в личном зачёте пилотов лидирует голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На втором месте располагается Леклер. Третьим идет мексиканский пилот Серхио Перес из «Ред Булл».
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
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