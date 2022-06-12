Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе, одержанной им в гонке Гран-при Азербайджана. Своего товарища по команде, мексиканца Серхио Переса, Макс опередил более чем на 20 секунд. Тройку лучших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

«У нас сегодня была очень хорошая машина, мы могли бороться, очень довольны балансом, так что всё сложилось очень хорошо. Сцепление было в порядке, износ резины тоже хороший — а это именно то, что нужно на этой трассе. Каждый уикенд разный, не знаю, сможем ли мы сохранить эту форму в Канаде», — сказал Ферстаппен после гонки.

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