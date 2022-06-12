Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Азербайджана
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе, одержанной им в гонке Гран-при Азербайджана. Своего товарища по команде, мексиканца Серхио Переса, Макс опередил более чем на 20 секунд. Тройку лучших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

«У нас сегодня была очень хорошая машина, мы могли бороться, очень довольны балансом, так что всё сложилось очень хорошо. Сцепление было в порядке, износ резины тоже хороший — а это именно то, что нужно на этой трассе. Каждый уикенд разный, не знаю, сможем ли мы сохранить эту форму в Канаде», — сказал Ферстаппен после гонки.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:

Оглушительный провал «Феррари»! «Ред Булл» всё дальше после дубля в Баку Оглушительный провал «Феррари»! «Ред Булл» всё дальше после дубля в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022