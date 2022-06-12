Перес: думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным
Поделиться
Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги выступления на Гран-при Азербайджана.
«К сожалению, у нас возникло недопонимание во время VSC. Нам немного не повезло, а в начале у меня был слишком высокий износ резины. За счёт этого Макс сегодня оказался намного сильнее. Думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным, ведь в конце концов мы добились максимального результата для команды», – рассказал Серхио Перес по окончании гонки.
В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа Формулы-1 стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес. Тройку лидеров замкнул британец Джордж Расселл из «Мерседеса».
Комментарии
- 12 июня 2022
-
16:42
-
16:35
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:41
-
15:18
-
14:53
-
14:42
-
13:58
-
13:52
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:34
-
11:21
-
11:11
-
10:00
-
09:53
-
00:44
-
00:40
- 11 июня 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:42
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
20:57
-
20:51
Партнерский контент