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Перес: думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным

Перес: думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным
Серхио Перес
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги выступления на Гран-при Азербайджана.

«К сожалению, у нас возникло недопонимание во время VSC. Нам немного не повезло, а в начале у меня был слишком высокий износ резины. За счёт этого Макс сегодня оказался намного сильнее. Думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным, ведь в конце концов мы добились максимального результата для команды», – рассказал Серхио Перес по окончании гонки.

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа Формулы-1 стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес. Тройку лидеров замкнул британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

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