Джордж Расселл отреагировал на третье место в гонке ГП Азербайджана
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Пилот команды «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий о третьем месте, которое он завоевал по итогам гонки Гран-при Азербайджана.
«Спасибо всем парням в Брэкли. Пилотировать машину было непросто из-за всех этих раскачиваний, но третьим местом я очень доволен», — сказал Расселл после гонки.
Напомним, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки мотора, которая произошла на прямой в конце 21-го круга. На тот момент Шарль являлся лидером заезда.
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