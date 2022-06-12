Джордж Расселл отреагировал на третье место в гонке ГП Азербайджана

Пилот команды «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий о третьем месте, которое он завоевал по итогам гонки Гран-при Азербайджана.

«Спасибо всем парням в Брэкли. Пилотировать машину было непросто из-за всех этих раскачиваний, но третьим местом я очень доволен», — сказал Расселл после гонки.

Напомним, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был четвёртым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки мотора, которая произошла на прямой в конце 21-го круга. На тот момент Шарль являлся лидером заезда.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: