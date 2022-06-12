Ферстаппен оторвался от Леклера на 34 очка в общем зачёте Формулы-1, Перес вышел на второе

Сегодня, 12 июня, завершился Гран-при Азербайджана. Победу по его итогам праздновал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Этот успех позволил ему увеличить преимущество в общем зачёте пилотов. Теперь в его активе 150 очков.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер, который был вынужден сойти с гонки из-за поломки мотора, остался в рейтинге со 116 очками. После этапа в Баку его обошёл напарник Ферстаппена Серхио Перес, в активе которого теперь 129 баллов. Теперь Серхио второй, а Шарль – третий.
Формула-1. Личный зачёт после Гран-при Азербайджана:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 150 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 129
3. Шарль Леклер («Феррари») — 116.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 62.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 50.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 40.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури) — 16.
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 16.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 13.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
16. Александер Албон («Уильямс») — 3.
17. Лэнс Стролл (Астон Мартин») — 2.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 279 очков
2. «Феррари» — 199.
3. «Мерседес» — 161.
4. «Макларен» — 65.
5. «Альпин» — 47.
6. «Альфа Ромео» — 41.
7. «Альфа Таури» — 27.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 15.
10. «Уильямс» — 3.
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