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В Формуле-2 гонщик впервые пропустит гонку из-за перебора штрафных баллов

В Формуле-2 гонщик впервые пропустит гонку из-за перебора штрафных баллов
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Пилот команды Van Amersfoort Racing Амаури Кордел повторил достижение Махавира Рагунатана и пропустит следующую гонку Формулы-2. Бельгиец набрал 12 штрафных очков и не примет участия в этапе в Сильверстоуне.

Ранее 12 баллов набирал Махавир Рагунатан. Однако индийский автогонщик команды MP Motorsport сделал это в финальной гонке сезона и не отбыл штраф.

В текущем сезоне Кордел пока не набрал очков ни на одном из этапов Гран-при и занимает в личном зачёте пилотов Формулы-2 последнее, 23-е место. Лидером является бразилец Фелипе Другович, представляющий MP Motorsport. Вторым идёт француз Тео Пуршер из команды ART Grand Prix. На третьей строчке располагается индийский гонщик Джехан Дарувала из Prema Racing.

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